Emanuele Capelli è il nuovo direttore marketing e comunicazione dell’Ospedaletti Calcio

Ospedaletti. Nuovo ingresso nello staff dell’Ospedaletti in vista della prossima stagione che vedrà protagonisti gli ‘orange’ nel campionato di Eccellenza. La società annuncia oggi l’ingresso in squadra di Emanuele Capelli che ricoprirà il ruolo di direttore marketing e comunicazione.

Sanremasco classe ’86, manager sportivo a 360 gradi, nonostante la giovane età ha maturato una grande esperienza in zona e non solo. Ha lavorato nel calcio con la Sanremese in serie D, mentre nel mondo del rugby ha ricoperto per 10 anni il ruolo di presidente del Sanremo Rugby e ha collaborato con la blasonata società Zebre Rugby. Per lui anche diverse esperienze nell’organizzazione di eventi sportivi: dalla Maratona, alla Milano-Sanremo di ciclismo passando per lo storico torneo di calcio giovanile “Carlin’s Boys”.

Con questa addizione, l’Ospedaletti calcio certifica la volontà di lavorare sullo sviluppo, sul miglioramento dell’immagine comunicativa e su un nuovo approccio verso partner e realtà non solo territoriali.