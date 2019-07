Sanremo. Quella tra Elia Cashmere e Union Retail\rist. Buena Vista è stata una delle più belle ed emozionanti finali degli ultimi anni, tasso tecnico molto alto derivato dai tanti giocatori di promozione ed eccellenza presenti in campo.

Benché i favori dei pronostici pendevano tutti sulla formazione di Elia Cashmere, arrivata prima del girone A, mentre la formazione dell’Union retail/rist. Viene Vista è arrivata quarta nello stesso girone, si è vissuto ad una finale molto equilibrata, corretta.

di 16 Galleria fotografica 23° Trofeo Città di Sanremo









Non sono bastati i tempi supplementari, chiusi sul 4 a 4, a decretare la vincitrice del 23° Trofeo”Città di Sanremo” .

Così si è arrivati alla lotteria dei calci di rigore, dove ha visto prevalere la formazione bianco/blu degli Elia Cashmere che si aggiudica per la 4 volta il trofeo.

Nella finale per il terzo e quarto posto i ragazzi del Botti Catering hanno vinto per 2-1 contro i System Garden rimaneggiati da vari infortuni dopo la semifinale persa ai supplementari contro i futuri vincitori del torneo.

Durante le premiazioni, con la presenza dei vari rappresentanti delle istituzioni locali, oltre le coppe e premi per le squadre classificate sono stati premiati Rocky Siberie (capocannoniere ), Christian Pilia (miglior centrocampista),

Simone Lupo ( miglior attaccante), Momo Aroro (gol più bello). Un premio alla carriera per Domenico Soscara. Poi altri premi per il giocatore più giovane e la squadra più corretta oltreché una targa in ricordo di Raffaele Astorino consegnata al responsabile degli arbitri Paolo Ianni.