Eclissi di Luna nel giorno dell’Apollo 11, dove ammirarla in Riviera

Imperia. Questa sera tutti con il naso all’insù per ammirare l’eclissi parziale di Luna, l’evento astrologico più atteso dell’anno che cade in concomitanza al cinquantenario dal lancio dell’Apollo 11. Un’occasione da non perdere, sia per celebrare il nostro satellite naturale in grande stile sia perché un’altra occasione per vedere il fenomeno in Italia ci sarà solo nel 2021.

La Luna incomincerà a nascondersi parzialmente all’ombra della Terra alle 20.44 circa. L’inizio dell’eclissi vera e propria avverrà alle 22.00 con picco alle 23.30, quando la Luna si tingerà di rosso per effetto della rifrazione dei raggi solari. Il fenomeno si completerà alle 2.17 con l’uscita dal cono di penombra del nostro pianeta.

Spettacolo mozzafiato, l’eclissi sarà visibile a occhio nudo ma si può anche puntare il telescopio per scrutarla da vicino, come accadrà alla rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera dove l’associazione Stellaria ha organizzato una serata di osservazione. Con un cielo che si preannuncia sereno e sgombro di nuvole, l’evento può essere scoperto anche dai diversi punti panoramici dell’Imperiese. I migliori sono quelli lontani delle luci artificiali, come Monte Bignone, Monte Faudo o Montenero.