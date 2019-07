È uscito il nuovo ep della cantante ventimigliese Krea

Ventimiglia. È uscito il nuovo album di “Krea” artista ventimigliese di origine siciliane.

L’ep che prende il nome dal singolo “Soli in una stanza” uscito su youtube con migliaia di visualizzazioni è adesso virale. L’album contiene sette pezzi inediti, brani orecchiabili con ritornelli che lasciano un segno incentrati sul tema della donna, all’interno un libretto con i testi delle canzoni e diverse foto di Krea. Arrangiamenti e testi sono stati prodotti da canzoni inedite e registrati presso la casa discografica di Roma Cantieri Sonori sotto la cura della produzione artistica di Angelo Maugeri e Marco Canigiula e dalla produzione esecutiva a cura di Vincenzo Potestio.

I brani sono: “Soli in una stanza”, “Tra la sabbia e i sogni d’estate”, “Quello che vogliamo insieme”, “Tu come fai”, e ancora due brani: “Merci” e “Non chiudere gli occhi” portano la firma dell’artista stessa in collaborazione con gli altri due autori, cha ha pensato bene di inserire sia la lingua francese che quella inglese.

Seguite Krea sui social: Facebook: Krea music official – Instagram: krea_official_page

Info e serate: +39 3201607095 / +39 3298040382