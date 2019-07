E’ Massimo Imbesi, residente a Imperia, l’escursionista morto per l’eruzione del vulcano Stromboli

Imperia. E’ Massimo Imbesi, 35 anni, originario di Milazzo e residente a Imperia, l’escursionista che nella giornata di ieri ha perso la vita sullo Stromboli, sorpreso dall’eruzione del vulcano che tanto desiderava scalare e che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Massimo era in compagnia di un amico di nazionalità brasiliana, Thiago Takeuti, suo coetaneo, che è rimasto miracolosamente illeso. Oltre al trentacinquenne altre due persone sono rimaste ferite a causa delle pietre scagliate in aria dall’esplosione del cratere.

Numerosi sono i messaggi che amici e conoscenti stanno lasciando sui profili social del ragazzo: «Lo Stromboli era la tua passione e ti ha voluto con sé per sempre, riposa in pace», scrive Vito, «Non sembra reale perdere improvvisamente chi avevi sentito o visto fino a poco prima, non sembra possibile e invece accade, maledettamente accade», scrive invece Giusy, «Parlare con te faceva venir voglia di mettere quattro cose dentro uno zaino e cominciare la salita che porta lassù, in cima a quel vulcano di cui tanto mi hai parlato e che con te è stato tanto, troppo crudele. Spero che almeno adesso tu possa essere felice sul tuo vulcano, è stato un piacere averti incontrato», è la dedica di Mirko.