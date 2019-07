Ospedaletti. È iniziata ufficialmente ieri sera la stagione 2019/2020 per la prima squadra dell’Ospedaletti. Alle 20 la squadra si è data appuntamento per il raduno e i primi lavori agli ordini di mister Andrea Caverzan e dello staff orange. Un po’ di lavoro sul piano atletico e poi la partitella a campo ridotto per prendere confidenza con il pallone.

Nei prossimi giorni proseguirà il lavoro della squadra in vista delle amichevoli e del primo impegno ufficiale, domenica 25 agosto, in Coppa Italia contro l’Imperia. Ecco i ragazzi a disposizione di mister Andrea Caverzan per il primo allenamento

stagionale:

Portieri: Matteo Frenna (1991), Paolo Ventrice (1999)

Difensori: Maurizio Alberti (1992), Elia Ambesi (1991), Roberto Fici (1991) Alessio

Negro (1989), Andrea Negro (1995), Alessio Salata (2002)

Centrocampisti: Simone Allegro (1990), Simone Cambiaso (2002), Valentino

Cassini (2002), Simone Facente (2001), Mattia Foti (2003), Mattia Schillaci (2000)

Attaccanti: Gianmarco Alasia (1998), Federico Allaria (1991), Josè Espinal (1982),

Matteo Galiera (1995), Fabio Sturaro (1995)