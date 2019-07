Diano Marina. Pattuglie della polizia municipale in borghese e fotocamere ad hoc sono gli strumenti messi in campo dal comune di Diano Marina per bloccare i “pendolari” della spazzatura.

Cittadini provenienti da Imperia, luogo in cui come è noto è partita la raccolta differenziata porta a porta, che appunto, per semplificarsi la vita, evitano di differenziare e buttano tutto nei cassonetti generici della Città degli Aranci.

Un componimento che costa 100 euro di multa più eventuali altre sanzioni gravi che potrebbero riguardare il trasporto illecito di rifiuti.