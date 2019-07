Bordighera. Lorenza C., di 67 anni, è stata falciata da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Pasteur, davanti alla chiesa della Madonna dei fiori. La donna, residente a Vallebona, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio di Ponente Emergenza che l’ha accompagnata in codice giallo di media gravità all’ospedale di Sanremo. A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia locale di Bordighera.