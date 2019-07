Imperia. Dopo il breve temporale proveniente dalla Francia che nella mattinata ha colpito la provincia di Imperia, in particolare la zona a Ponente, con pioggia e grandine, il meteorologo Achille Pennellatore lancia un aggiornamento meteo sulla sua pagina Facebook su ciò che accadrà nelle prossime ore:

«Oggi pomeriggio dalle 14 e fino alle 20 circa torna il giallo per Imperiese e Costa Azzurra per minaccia temporalesca. Io, personalmente, penso più per l’entroterra, ma qualche locale sconfinamento non lo escludo».