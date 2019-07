Domani a Vallebona è il giorno di “Ape in fiore”

Vallebona. Domenica 14 luglio è il giorno di “Ape in fiore”, evento giunto alla tredicesima edizione e che accoglie gioiosamente ‘ amici ‘ , curiosi , turisti e appassionati.

Alle prime luci dell’alba il piccolo borgo é già in fermento: gruppi di volontari armati di buona lena e volontà, ‘ trasformano’ il centro storico in un luogo di festa dove colori, danze, musica, suoni e profumi diventano gli elementi del pomeriggio domenicale.

Tanta improvvisazione in questa edizione: musica itinerante , artisti di strada sui ritmi della taranta , percussionisti , gruppi unplugged , dj set e concerto finale : ci si ritrova tutti intorno al “fogü” nella ‘piazza dei Quattro Elementi ‘ per ballare e brindare.

Comode navette a percorso gratuito permetteranno ai visitatori di arrivare agevolmente a Vallebona eliminando il disagio del parcheggio : piazza della stazione Bordighera- Garden Shop – Due strade – Borghetto S.N. , le fermate dei bus, dalle ore 16 alle ore 22.

In piazza Liberta vi sarà un’arco dedicato allo street food e ai prodotti della terra , I ristoranti locali proporranno menú a tema e dedicati all’evento.

Il piccolo borgo ligure regala una dimensione di paese accogliente, curato e pronto ad essere scoperto da un pubblico sempre più numeroso e curioso : le ouge, la piazza dell’oratorio , la loggia dell’aria sono solo alcuni dei punti più caratteristici. Il resto lo si scopre perdendosi tra I carugi e le piazzette.

Liberi tutti a Vallebona domenica 14 luglio dall’alba al tramonto