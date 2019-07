Dolceacqua. E’ di un uomo di 42 anni e un bambino di 8 feriti e trasportati in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale di Dolceacqua, all’ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano in sella a una moto quando sono stati tamponati da un’auto. Illeso il conducente della vettura. Uomo e bambino, invece, sono caduti a terra, riportando vari traumi. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con due equipaggi della Croce Azzurra di Vallecrosia, che dopo aver spinalizzato i due feriti li ha trasportati in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo. Il 42enne ha riportato una ferita lacero contusa al costato e un’abrasione al palpaccio, mentre il giovane passeggero lamentava dolori diffusi.

Sul posto carabinieri e polizia locale.