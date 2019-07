Dolceacqua, il sindaco Gazzola sui collegamanenti: «Non solo interventi interregionali ma anche l’Aurelia bis da Sanremo a Ventimiglia»

Dolceacqua. «Non solo interventi interregionali ma anche l’ Aurelia Bis deve essere completata. Sono sicuramente importanti i collegamenti con il Piemonte, l’Armo-Cantarana e l’Albenga-Carcare-Pedrosa, ma non si deve dimenticare il prolungamento dell ‘Aurelia Bis da Sanremo a Ventimiglia».

E’ il pensiero del sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che prosegue: «Questa e’ un opera determinante anche per i maggiori flussi turistici che sicuramente si aggiungeranno con la realizzazione di questi interventi ed anche con la fine dei lavori del Col di Tenda, ma che comunque rischierebbero di congestionare ulteriormente la citta di Ventimiglia gia’ di fatto congestionata tutti i giorni. Ma sopratutto per migliorare l afflusso turistico ed anche frontaliero che giornalmente dalle vallate, ed in particolare dalla Val Nervia, va verso la Francia e viceversa».

«Sarebbe opportuno – conclude Gazzola – che i comuni dell’Area Intemelia con la guida del Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino si adoperino per il completamento di questo intervento strategico».