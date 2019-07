Dolceacqua, al via gli appuntamenti per l’estate

Dolceacqua. Parecchie sono le date di questa stagione estiva che il Comune propone grazie alla collaborazione delle

varie associazioni site in paese, di seguito un estratto.

Gli eventi hanno preso il via ieri sera con il cinema all’aperto organizzato dall’Associazione Oltre il Cristallo, che cura le attività del cinema del paese, alle 21:15 presso i giardini della Sala Polivalente, ingresso dal piazzale San Filippo, con la proiezione del film “Metti lanonna in freezer” di Giancarlo Fontana.

Il 10 agosto torna il Carnevale estivo organizzato dalla Neo Pro Loco “Dusaigotti” composta da giovani volenterosi pronti a risvegliare gli animi del paese e far tornare i festini come quelli di una volta; non mancheranno le novità cominciando dal cibo che potrete assaporare durante le 4 serate del mese di agosto.

Tra le tante date si ricorda il “Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua” che propone, il 18 agosto, Reading di musica e poesia a cura del Teatro dell’Albero con il quartetto Gli ArchInsoliti. Non può mancare lo storico Spettacolo Pirotecnico e Musicale che quest’anno si svolgerà sabato 24 agosto

alle 22.

Gli appuntamenti: Dolceacqua Estate 2019