«Divertimento, buona musica e ottimo cibo», sabato a Taggia la “Festa della Musica”

Taggia. «Ci siamo, ritorna il consueto appuntamento con la festa della musica. Con tanti locali per altrettante sonorità diverse. Ringraziamo anche quest’anno i commercianti che si sono messi a disposizione per regalare a città un grande appuntamento musicale».

A parlare è l’assessore Barbara Dumarte, commentando l’imminente terza edizione della “Festa della Musica”, in programma per il prossimo sabato 13 giugno.

«Taggia è nuovamente pronta ad accogliere tutti con una grande serata di divertimento, buona musica e ottimo cibo», spiega l’amministratore comunale.

La serata inizierà alle 19 e questi sono i locali con i rispettivi gruppi musicali che si esibiranno: Bar Blender:Cerchi di Gesso ( Piazza Farini); Bar Sapori in corso:I D-SPARSI (via Mazzini ); Bar Smile:BRUTI E BOI(via Lungo Argentina);Bar Torre e Bar Florida:Double Trouble (Piazza Eroi Taggesi ); Bar Novecento :tutto il mondo è musica Ramazan Rrapushi e Soni Modena Egly dj(Viale Mazzini); Bar Sport e Bar Castelin (Via Roma):Borderline e Good time bros; Bar Frascati ,Bar Globo e Bar Dell’Angolo ( Piazza IV Novembre):FlashBack; Bar Cafe’ Du Pantan (Piazza Cavour): Giorgia Voice; U Furnu (via Soleri) dj Coach e Mr Pink.