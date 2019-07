Diano Marina, nuovo guasto all’acquedotto, ancora disagi per la popolazione

Diano Marina. Rottura dell’acquedotto del Roja in Via Torino a Diano Marina. Si è verificata una nuova rottura dell’acquedotto del Roja in Via Torino a Diano Marina.

Le operazioni di scavo sono iniziate da qualche ora, ma l’entità della perdita ha costretto gli operatori ad interrompere l’erogazione al fine di effettuare la riparazione in condizioni di sicurezza. Seguirà aggiornamento.