Diano Marina. Il centro estetico Nefertari anche quest’estate ha pensato di stupire i propri clienti con tante novità e una serie di proposte scontatissime. Trattamenti manuali e trattamenti che utilizzano tecnologie avanzatissime.

Già con un budget di 200€ si possono fare pacchetti con percorsi personalizzati sia drenanti che riducenti che tonificanti. Accanto all’estetica di base, ormai un punto di riferimento nella zona, la novità di quest’anno sono la qualità e l’attenzione nei confronti del Make Up. Infatti il centro ha raggiunto un’eccellente qualità sia nel trucco quotidiano con i prodotti rigorosamente Made in Italy di PaolaP con la splendida collezione estiva caratterizzata da colori davvero speciali, inoltre la laminazione delle ciglia sta riscuotendo un successo incredibile con le nostre clienti.

Anche il trucco semipermanente con effetto ultrarealistico è un must di quest’anno. Non mancano poi come sempre i trattamenti al viso specifici per il periodo estivo: ricordiamo infatti come sia importante idratare, detergere e soprattutto riequilibrare le sostanze della pelle che l’esposizione al sole compromette in modo importante. Chiude questa specifica fotografia estiva la proposta relativa alle nails: infatti la vasta gamma di colori dell’estate 2019 ha permesso creazioni uniche e davvero gradevoli.

Tutto questo si potrà vedere e provare nella giornata dimostrativa che il centro estetico Nefertari ha pensato di proporre sabato 6 luglio al Jammin club di Diano Marina dalle 15 alle 18. A pochi passi dal mare sarà possibile vedere le estetiste all’opera che realizzeranno proposte originali e colorate. Sarà offerto ai partecipanti anche un gustoso buffet messo a disposizione dalla struttura ospitante. Vi aspettiamo numerosi per cogliere l’occasione di vedere un concentrato del nostro centro estetico. Ricordiamo che dal 1° luglio il Centro è aperto dalle 9 alle 21 con orario continuato.

La brochure: Brochure 201917