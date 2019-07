Diano Marina, si infittisce di appuntamenti il calendario delle manifestazioni estive

Diano Marina. Con l’avvio del mese di luglio il ricco calendario manifestazioni di Diano Marina si infittisce di appuntamenti. Dopo Giovedì Bimbi, che il 27 giugno, ha mandato in scena il primo appuntamento, questa settimana scattano le altre tradizionali rassegne a cadenza settimanale. Al via anche la novità Diano for Kids e l’8° Emd Festival.

«Iniziano due mesi in cui ogni giorno si susseguono uno o più eventi di ogni genere, per intrattenere i tanti turisti e far trascorrere piacevolmente la bella stagione anche ai residenti – sottolinea il consigliere delegato alle manifestazioni Davide Carpano – L’intento è ovviamente anche quello di portare nella nostra bella località tante persone, di giorno e di sera, a beneficio dei locali e delle numerose attività commerciali».

Da sottolineare che da sabato scorso hanno preso il via anche gli appuntamenti con Summer Acquagym, tutte le mattine (esclusa la domenica), in vari stabilimenti balneari, a turno.

BALLIAMOCI L’ESTATE

Tornano, sul Molo delle Tartarughe, le serate musicali animate da Gianni Rossi, dal titolo Balliamoci l’estate. Appuntamento da oggi, 1 luglio, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto, dalle 21.30 alla mezzanotte, ad esclusione di lunedì 15 luglio, lunedì 5 e venerdì 16 agosto, quando lo show man dianese si sposterà in piazza Martiri della Libertà per Diano Canta.

DIANO IN MUSICA

Nona stagione per “Diano in musica”, l’ormai classico appuntamento del martedì sera (dalle 21.30 alla mezzanotte) per le vie del centro, con musica dal vivo, grazie a band e dj, ad accompagnare lo shopping di residenti e turisti. Le quattro postazioni ed i musicisti di martedì 2 sono i seguenti: via Nizza (Nando Rizzo), via Genala (Coguari), corso Roma Ovest (Polo dj) e via Cavour (Engine). Dieci in tutto le serate tutti i martedì, sino al 3 settembre.

DIANO SOTTOMARINA

Il nostro mare ed in particolare i fondali del Golfo Dianese sono i protagonisti di Diano sottoMarina, l’interessante rassegna di proiezioni (video e foto), giunta alla quinta edizione e come sempre curata dai tecnici della Asd InforMare, con la partecipazione di qualificati esperti. Molto attuale il tema del primo appuntamento, fissato per mercoledì 3 luglio (ore 21.30, piazza Martiri della Libertà), quando il noto giornalista, fotografo e divulgatore piemontese Franco Borgogno presenterà “Un mare di plastica”, riflessione sulle criticità dei mari, attraverso i risultati di una specifica missione scientifica. Diano sottoMarina proseguirà tutti i mercoledì sino al 21 agosto.

GIOVEDI’ BIMBI

E’ la comicità al centro del secondo appuntamento dell’estate con Giovedì Bimbi, in piazza Martiri della Libertà, dove il 4 luglio andrà in scena il divertentissimo Karen Show. protagonista Karen Vardanian, artista polivalente con una formazione maturata nella più famosa delle scuole circensi, quella del Circo di Mosca. Le sue specialità sono giocoleria, clownerie, magia comica, dilettevole e illusionismo, sculture di palloncini, equilibrismo, balli di gruppo, acrobatica e musica con lo strumento tromba. La direzione artistica è curata da Fem Spettacoli. Giovedì Bimbi proseguirà tutte le settimane sino al 29 agosto.

DIANO FOR KIDS

Scatta martedì 2, con lo serata “My Little Pony”, una delle novità del calendario estivo, Diano for Kids, che prevede tre appuntamenti a luglio e altrettanti ad agosto. Teatro dell’evento, ad ingresso libero, è il Molo delle Tartarughe, dove i più piccoli troveranno molte sorprese. Il programma prevede dalle 19 alle 21 l’animazione in un’area trucco e acconciature per prendere le sembianze della pony preferita, photoshooting con accessori a tema, area play con

Twister e Memory. A seguire andrà in scena “Il Potere dell’amicizia”, show pieno di sorprese poniche. Al termine l’incontro con Pinkie Pie e Rainbow Dash, con la possibilità di ricevere i passaporti dell’amicizia.

FINE SETTIMANA CON…

Nel primo fine settimana di luglio spicca la “prima” dell’Estate Musicale Dianese Festival, “Ciak si gira… Cinema!”, concerto-spettacolo con due famosi volti del piccolo schermo, Alma Manera e Beppe Convertini, quest’ultimo conduttore su Rai Uno della versione estiva de “La vita in diretta”. Per assicurarsi il posto migliore si può acquistare il biglietto presso l’ufficio di via Cavour 30, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30, ad esclusione dei festivi. Prevendita anche on line su Happyticket.it e presso alcune attività della zona. Il costo del primo spettacolo varia tra i 5 e i 15 euro.

L’Emd Festival si compone di otto spettacoli, con opera, operetta, musica d’autore, balletto e cabaret. Sempre a Villa Scarsella, nella serata di domenica (ore 21.30, biglietto d’ingresso 10 euro), spazio a “Origins”, spettacolo di danza orientale, giocoleria con il fuoco, a cura dell’Associazione Luna di Ishtar e il suo corpo di ballo, con la direzione artistica di Sonia Mari. La storia si ispira alla saga di videogiochi Assassin’s Creed, in particolare all’episodio “Origins”, ambientato in Egitto tra personaggi storici come Cesare e Cleopatra. Lo spettatore potrà percepire lo spirito di questa epoca antica e affascinante, ancora misteriosa a distanza di millenni. Per quanto riguarda i mercatini, come ogni prima domenica del mese, il 7 luglio via Petrarca e via Santa Caterina da Siena ospiteranno gli espositori di Diano Colleziona, con tutto il meglio di antiquariato e hobbistica.

Per maggiori informazioni:

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it

La locandina: acquagym_luglio 2019