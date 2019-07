Diano Marina. Diminuiscono i venditori abusivi di merce sulle spiagge: il dato è stato monitorato dalla polizia locale facendo il confronto con l’attività di contrasto svolta nel mese di luglio dello scorso anno.

Infatti spiega il comandante Bozzano: «Stiamo riscontrando quotidianamente che la quantità di venditori sulle spiagge è quasi nulla e i pochi abusivi comunque portano in visione ai bagnanti soltanto pochi pezzi. Ultimamente siamo riusciti a individuare un occasionale deposito di merce contraffatta che, tuttavia, nulla ha a che vedere con quelli scoperti in passato».

Le pattuglie del comando dianese comunque, sia in uniforme che in abiti civili, in ottemperanza alle linee di indirizzo politico dell’assessore alla polizia locale Luigi Basso, quotidianamente presidiano il territorio,ivi compresa Ia stazione ferroviaria e gli altri obiettivi sensibili .

Probabilmente i vari progetti operativi quali “spiagge sicure” ed “E…State Tranquilli” nonchè l’attività investigativa in materia di commercio abusivo ambulante che da anni la polizia locale porta avanti cominciano a dare i frutti.