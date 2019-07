Diano Marina. Crisi idrica, un summit è in programma nella mattinata di domani nella sede del municipio della città degli aranci è previsto un vertice tra i tecnici comunali, regionali e di Rivieracqua.

Atteso anche l’assessore alle Infrastrutture, all’Ambiente e alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone.

L’incontro è preliminare alla visita del presidente della Regione Giovanni Toti in programma venerdì 26 luglio.

Sul tavolo della discussione c’è il rifacimento della condotta tra il capoluogo e Diano Marina, che dovrebbe correre dall’altezza di lungomare Vespucci lungo il sedime dell’ex ferrovia. Sul punto è già stato raggiunto un accordo di massima tra i comuni interessati, Rivieracqua e la Provincia. Il costo totale dell’opera si aggira sui tre milioni e mezzo di euro.

«E’ confortante -dice il vicesindaco l’assessore ai Lavori pubblici della giunta guidata da Giacomo Chiappori Cristiano Za Garibaldi – che sia stato dato mandato ai tecnici per studiare la risoluzione del problema. la condotta. Ci sono problemi di natura burocratica e finanziaria ma sono fiducioso per un avvio in tempi stretti dell’iter. Noi come amministrazione abbiamo dato da subito la nostra disponibilità».