Sanremo. È terminata nei pressi del Bar Sud Est la Transalp Experience 2019. Circa 200 atleti e appassionati della due ruote, partiti questa mattina da Limone, sono stati accolti da organizzatori, sostenitori e un ricco buffet dopo aver percorso 95 chilometri sul crinale tra Piemonte e Liguria, lungo l’antica Via del Sale.

I ciclisti hanno affrontato otto ore di pedalata per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike, divisi per gruppi omogenei e accompagnati da istruttori specializzati. Rispetto agli anni passati, la manifestazione ha visto nuovi percorsi rimodulati in modo da rendere più fluida la traversata, evitando soste superflue a causa di foto e video e per il ricompattamento dei gruppi. Come da tradizione, invece, ha costituito l’evento clou dell’E-Bike Festival, la kermesse dedicata al mondo della bici elettrica in scena a Limone fino a domani.

La Transalp è stata ideata dalle reti di imprese Sanremo On e Limone On nel 2016 per promuovere percorsi cicloturistici tra mare e montagna. Nel corso delle edizioni l’appuntamento si è arricchito diventando sempre più atteso sia da professionisti che amatori.