Dai figli di Ferdinando Scurti un plauso al reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale di Imperia: «Grazie di cuore»

Imperia. Un altro esempio di “buona sanità” che ha come esempio un ospedale della provincia. Alessandro e Paola Scurti colgono l’occasione per ringraziare il dottor Mannari e tutta l’equipe del reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale di Imperia.

«Il nostro enorme grazie – scrivono Alessandro e Paola – per come i medici si siano prodigati nelle cure di nostro papà, Ferdinando Scurti. Un ambiente fantastico e pieno di calore, per fortuna la sanità funziona molto bene, oltre all’alta professionalità di medici e infermieri. Grazie di cuore»