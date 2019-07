Sanremo. Alta qualità a prezzi accessibili. E’ questa la filosofia della salsamenteria “Sapori in Musica” di Lorenzo e Laura Voi che ha da poco festeggiato il suo sesto mese di attività.

Salumi pregiati, formaggi freschi, cocktail classici e altri di loro invenzione, sono solo alcuni dei prodotti che caratterizzano questa attività situata in un angolo tranquillo della Città dei Fiori, diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del buon cibo e dei prodotti genuini. «Molte persone tendono a pensare che qualità voglia dire costoso, ma questo non è necessariamente vero – spiegano i proprietari -. I nostri prodotti, nonostante il loro alto livello, sono venduti ad un prezzo contenuto perché arrivano direttamente da piccoli produttori artigianali che sono nostri amici. Ci abbiamo messo sei anni a trovare tutti gli articoli e la nostra ricerca continua ancora oggi. Siamo coinvolti in prima persona nella scelta dei prodotti, ci piace andare a vedere come lavora ogni artigiano e assaggiamo sempre ogni pietanza prima di proporla ai nostri clienti», raccontano.

In questo locale, situato in strada Solaro 3, si può gustare un delizioso aperitivo con drink originali e taglieri gustosi, ma anche fare la spesa acquistando alimenti dai sapori unici: «I nostri salumi sono privi di lattosio e glutine, sono conditi solo con spezie e aromi naturali, una specifica molto importante per i nostri clienti. I nostri vasetti invece sono realizzati solo con prodotti freschi italiani, non c’è nulla di congelato e lavorato, rispettiamo la stagionalità del prodotto», ci tengono a precisare Laura e Lorenzo.

Oltre ai prodotti diventati ormai un must, come i salumi, i taralli, il riso e i vini, “Sapori in Musica” per la stagione estiva amplia la propria offerta, introducendo alcune sfiziose novità. Primi fra tutti i formaggi freschi realizzati con latte di capre dell’entroterra di Imperia allevate a fieno, a pascolo e a farina di carrube che rendono il latte più magro e con meno colesterolo: «I prodotti freschi come ricotte, yogurt, tomini con le erbe e i dolci sono solo su ordinazione siccome vengono fatti al momento per poterli avere sempre freschi».

Altra new entry sono i vasetti contenenti composte di frutta realizzate con 160 grammi di frutta fresca per ottenere 100 grammi di prodotto, senza zuccheri aggiunti e pectina, e i vasetti contenenti filetti di acciuga, tonno e peperoncini ripieni di ottima qualità. Sarà inoltre possibile degustare taglieri dedicati a questi nuovi prodotti, ma nel caso non si riuscisse a terminare ciò che si è ordinato nessun problema: attraverso la pratica doggy bag il cliente può portare a casa gli avanzi e mangiarli più tardi, magari per fare uno spuntino a casa in piena tranquillità.

Non solo sul posto, infatti “Sapori in Musica” ha lanciato anche il servizio d’asporto: piadine, insalate e taglieri potranno essere ritirati nel locale per poi essere degustati altrove, ad esempio in riva al mare durante la pausa pranzo. Tra i servizi che il locale offre figura anche il “pronto spesa“: «Dopo aver conosciuto noi e i nostri prodotti puoi telefonarci e dirci di cosa hai bisogno e, se non hai tempo di fermarti per la spesa, noi prepariamo tutto, tu passi solo per il pagamento e per il ritiro, al resto pensiamo noi», spiegano i titolari.

Tra i prodotti più apprezzati tra la clientela figura la raspadüra, un formaggio che si può mangiare da solo, ma anche sopra la pasta, per condire l’insalata, il roast beef e scatenare la propria fantasia in cucina: «E’ un formaggio in fiocchi simile al grana naturalmente senza lattosio. Noi lo vendiamo in vaschetta e lo utilizziamo nelle pietanze che serviamo al cliente, ormai nel quartiere abbiamo creato dei veri e propri “drogati” di questo prodotto», scherza Lorenzo.

“Sapori in Musica” offre un’ampia offerta anche per quanto riguarda la cantina dei vini e degli alcolici: «Tra i vini che abbiamo in esclusiva c’è il Gaggiarone, siamo tra i primi ad averlo, mentre per ciò che riguarda gli alcolici vendiamo il nostro gin che non è distillato da noi, ma la ricerca della botanica è stata fatta e inventata da noi», spiegano i titolari.

«I nostri prodotti hanno sapori delicati, diversi da quelli che si trovano in giro perché sono lavorati in modo particolare», spiegano Lorenzo e Laura. «La nostra filosofia è “ti faccio assaggiare e poi se ti piace lo ordini e lo compri“. A noi piace molto giocare con il cliente, fargli provare cose che solitamente non conosce e spiegargli cosa sta mangiando. La gente non torna qui solo perché siamo simpatici, ma perché i nostri prodotti sono buoni e genuini. Spesso le persone vengono con un’aspettativa elevata e quando vanno via ci dicono “l’avete superata”, ma non crediamo di fare niente di particolare, siamo semplicemente noi stessi, facciamo tutto in modo naturale».

“Sapori in Musica” dispone di un’area esterna tranquilla, ventilata, ombreggiata e silenziosa, ottima per trascorrere piacevoli momenti di relax. Per organizzare i propri eventi (feste di compleanno ecc) è possibile prenotare l’intero locale. E’ presente una comoda area parcheggio per moto e motorini riservata ai clienti.

Laura e Lorenzo vi aspettano dal lunedì alla domenica (martedì chiuso) in strada Solaro 3 a Sanremo dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 20 durante la settimana, mentre fino alle 21 durante il week end, su prenotazione (minimo 5 persone) può rimanere aperto fino alle 23,30. Per informazioni chiamare il numero 351 1162107, Facebook Sapori in Musica, Instagram @Sapori_in_musica.