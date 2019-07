Ventimiglia. Dalla porta d’Italia alla Torre di Pisa in mountain bike. È il viaggio alternativo che una combriccola di amici intraprenderà a Ferragosto. Alfonso, Fulvio, Sandro, Manuel, Gianmarco e Rocco il 14 agosto partiranno dal negozio del primo, Alfo Bike, in corso Genova a Ventimiglia, e pedaleranno per più di 350 km lungo l’Aurelia per raggiungere piazza dei Miracoli entro il giorno 17.

«È una vita che sogniamo di fare questa avventura e finalmente abbiamo trovato il coraggio di buttarci – racconta Alfonso, il capogruppo –. Il programma prevede due tappe, la prima a Savona e la seconda a Camogli. Contiamo di percorrere almeno 100 km al giorno. Lungo il tragitto saremo preceduti di circa 30 km da “Roccia”, il più vecchio del team, che guiderà il furgone con cui torneremo a casa e che per tutto il percorso sarà pronto a darci assistenza qualora ce ne fosse bisogno».

Ciclisti amatoriali, Alfonso & Co. hanno un’età compresa tra 35 e i 55 anni e non si sono mai cimentati in una simile esperienza. Per il loro progetto si stanno allenando con tenacia, consapevoli, però, che non sarà tutto solo sudore e fatica. «Vogliamo fare un giro turistico e ammirare le bellezze dell’Italia da un altro punto di vista. Faremo foto, video e ci divertiremo a dormire in tenda o negli ostelli, proprio come quando eravamo ragazzini!».