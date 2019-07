Imperia. Oltre alla passione per il mare condividono quella per la vela. Quattro giovanissimi equipaggi, due dello Yacht Club di Imperia e altrettanti di Sanremo, sono partiti alla volta del Portogallo dove parteciperanno ai mondiali di Vilamoura, dal 3 al 11 luglio e agli europei in Spagna a Vilagarcia dal 23 al 30 luglio.

Da Imperia sono partiti l’equipaggio maschile composto da Paolo Bozzano e Michele Casano, in gara nella classe 4.20 under 19, e quello femminile di Elena Oddone e Francesca Riano, sempre 4.20. Non solo sport, ma anche studio: tre dei quattro giovani velisti (Paolo, Michele e Francesca) frequentano l’istituto nautico di Imperia. Nonostante l’impegno sui banchi di scuola, sono riusciti a portare a casa ottimi risultati, con numerose vittorie e qualificazioni che li hanno portati ai mondiali.

Tommaso Cilli e Bruno Mantero provengono, invece, dallo Yacht Club di Sanremo. L’equipaggio, che già nel 2018 aveva conquistato l’argento iridato in Australia, è uno dei favoriti agli europei di Spagna e ai mondiali di Portogallo. Un secondo equipaggio, partito sempre da Sanremo, è composto da altre due giovani promesse della vela: Davide Manica ed Eugenio Di Meco.