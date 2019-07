Bordighera. Sono poche, pochissime, le speranze che il cucciolo di delfino (una stenella), che aveva raggiunto la riva ieri sera a Bordighera sia ancora vivo. Il piccolo, di poche settimane di vita, si era allontanato dal suo branco, perdendo la mamma, per motivi che ancora non sono chiari. A intervenire sulla spiaggia, cercando di fare il possibile per salvare il cucciolo, sono state persone presenti sul posto e la Guardia Costiera, che l’ha poi rilanciato in acqua.

Presenti anche i ricercatori dell’istituto Tethys. Il salvataggio del piccolo esemplare è stato molto delicato e rischioso. Avvistato nei pressi della battigia, tra l’Amarra e il Caranca, il cucciolo piangeva e continuava a spiaggiarsi, finendo sugli scogli. «E’ stato straziante», dichiara un testimone.

La Guardia Costiera, coordinata dal comandante Giorgio Domenico Coppola, ha cercato di allontanarlo, spostando l’acqua – per far sì che con la vocalizzazione il piccolo delfino potesse richiamare la mamma e il branco – ma senza toccarlo per evitargli stress.

Intorno alle 22, quando il piccolo ormai stremato si è riavvicinato a riva, un giovane si è tuffato in acqua: «Si è appoggiato a me – ha raccontato – era stremato e ferito».

Del piccolo non si hanno più notizie certe da ieri sera. La speranza è che possa aver ritrovato la mamma o un altro branco di passaggio. Eppure sui social si parla già della sua morte: in molti scrivono che il cucciolo non ce l’ha fatta. Ma al momento la Guardia Costiera non ha ricevuto alcuna segnalazione in tal senso.