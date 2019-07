Bordighera. Un cucciolo di delfino di circa 3 settimane è stato recuperato dalla Guardia Costiera che lo ha salvato dallo spiaggiamento. Il piccolo, che si è allontanato dal branco, stava nuotando a ridosso del bagnasciuga davanti al ‘Caranca’ sul Lungomare Argentina. Non appena si è avvicinato alla riva, i militari della Guardia Costiera lo hanno preso e riportato un po’ più a largo, facendo anche allontanare i bagnanti in modo che i delfini adulti non avessero paura di avvicinarsi al cucciolo.

Per salvare il delfino è intervenuta anche la biologa marina Sabina Airoldi. La speranza, ora, è che il piccolo ritrovi la sua mamma: condizione essenziale per la sua sopravvivenza.