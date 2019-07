Crisi idrica nel Golfo dianese e ipotesi commissariamento, Abbo a Toti: «Questione da affrontare ai tavoli e non sui media»

Imperia. Crisi idrica nel Golfo dianese arriva l’invito ufficiale del presidente della Provincia Domenico Abbo a Giovanni Toti a sedersi intorno a un tavolo ma per risolvere tutti i problemi del territorio.

«Si ritiene -si legge in una nota – che detta questione, unitamente ad altre fondamentali per il territorio, trasporti e Università in primis, anziché sui media debbano essere affrontate nelle dovute sedi istituzionali. Pertanto, anche raccogliendo l’invito dei sindaci delle maggiori città, e facendo seguito a precedenti richieste dell’Amministrazione provinciale».

Il presidente della Provincia Domenico Abbo ha chiesto con missiva indirizzata in data odierna al presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale e agli assessori del territorio, una pronta convocazione di un tavolo istituzionale finalizzato alla disamina e all’auspicata soluzione delle accennate gravi problematiche.

«La Provincia ha affrontato -dichiara Abbo – e affronta tutt’oggi la gestione di situazioni problematiche e delicate in un contesto istituzionale non pienamente definito e in un quadro finanziario che, seppur migliorato, resta palesemente insufficiente. Ritengo che sia dovere istituzionale di tutti i soggetti coinvolti in queste delicate vicende affrontarle con serietà, buonsenso e onestà intellettuale. Scevri tutti da seppur legittimi interessi e aspirazioni».

Conclude Abbo: «Per quanto dispiaciuto della modalità con cui la tematica è stata affrontata, confido in un pronto ritorno a un proficuo binario istituzionale nell’interesse del territorio e dei cittadini».