Diano Marina. In corso nella città degli aranci la conferenza stampa degli Amministratori del Golfo dianese e di Andora preoccupati per la crisi idrica che a causa della vetustita delle condotte sta creando problemi a non finire in piena stagione turistica.

«La situazione attuale – dice Giacomo Chiappori, primo cittadino di Diano – può scaturire in problemi di ordine pubblico. Il presidente della Regione deve convocare un tavolo per partire subito. Sono infastidito dalle voci che girano sul mio conto, ma io non ho colpa. Non vorremmo arrivare a fare cose che ci portino ad avere dei guai».