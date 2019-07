Cosio d’Arroscia. «Sono orgoglioso di partecipare a questa grande festa che, per il quindicesimo anno consecutivo, trasforma Cosio d’Arroscia in una splendida vetrina sulle specialità della propria cucina e dei prodotti dell’orto». Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana esprime soddisfazione per il successo ottenuto anche oggi dalla tradizionale “Festa delle erbe”, che si è svolta nell’antico borgo dell’imperiese.

Dopo l’apertura, avvenuta alle 11.30 in piazza Chiesa, centinaia di visitatori hanno affollato vicoli e porticati per assaggiare le specialità preparate dagli abitanti nella profumata cornice della lavanda. «Questo miracolo si ripete ogni anno grazie all’impegno, alla passione e all’amore per la propria terra degli abitanti di Cosio e anche di tanti altri Comuni – aggiunge il presidente – che, ogni estate nel fine settimana, trasformano il nostro entroterra in un meraviglioso teatro, aperto a migliaia di visitatori, dove si rinnovano tradizioni antiche e preziosi saperi tramandati da secoli». Il presidente ringrazia il sindaco Mauro Parodi e tutti gli organizzatori della manifestazione.