Continua l’avventura del sanremese Gioele Tarassi verso la maglia azzurra della Nazionale Italiana di baseball

Sanremo. Il giovane atleta del Sanremo Baseball Club è stato invitato a partecipare al “Camp Mlb” che la Mlb Europe ha organizzato a Ronchi dei Legionari dal 22 al 25 luglio.

Prima di tale data però la Fibs – tramite il Team Italy – lo ha invitato alla selezione che avrà luogo a Riccione, mercoledì 10 luglio prossimo. In questo raduno verranno individuati e convocati i giocatori che parteciperanno al Torneo Internazionale di Nettuno che si svolgerà dal 1° al 7 agosto nella città laziale roccaforte del baseball italiano.

« Al giovanissimo atleta del Sanremo Baseball (settantenne Società Sportiva cittadina) va il nostro “in bocca al lupo!” . Sappiamo che ha tutti i numeri per ben figurare; è un figlio d’arte con la passione del baseball nel sangue, ma con due genitori (Ivano e Susanna) molto realisti e con i piedi per terra. Sa che non deve lesinare impegno e volontà» – fa sapere il Sanremo Baseball Club.