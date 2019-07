Consiglio comunale del 3 luglio: le question time di Imperia al centro e del M5S

Imperia. Per il consiglio comunale in programma il 3 luglio Imperia al Centro e il Movimento Cinque Stelle presentano le seguenti interrogazioni.

Le question time del M5S riguardano la spiaggia libera attrezzata per i disabili, la spiaggia libera accessibile per i cani, i lavori di ripristino di una parte della balaustra in spianata Borgo Peri e i contributi del bando “Spiagge Sicure 2019”. ( Leggi qui per maggiori informazioni )

Invece, Imperia al Centro chiederà all’amministrazione, durante il prossimo consiglio comunale spiegazioni sui lavori in programma in via Maresca. ( Leggi qui per maggiori informazioni )