Consiglio comunale a Sanremo, ecco i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 16 luglio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19 ed

eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio ragioneria. Rendiconto di gestione dell’esercizio 2018. Approvazione (si propone immediatamente eseguibile) Prop. N.63/2019

2) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo 53.780,85 – lavori di somma urgenza per

il primo intervento provvisionale per la riduzione del rischio del tratto di muro di sostegno di via duca d’aosta lungo s.s. 1 aurelia in loc. Bivio s.s. 1 aurelia km. 667 + 800 Poggio nel comune di Sanremo – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.59/2019.