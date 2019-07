Consiglio comunale a San Bartolomeo al Mare: i punti all’ordine del giorno

San Bartolomeo al Mare. Il consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 18:00 di giovedì 18 luglio.

All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 e le determinazioni in merito alle problematiche inerenti il Condominio autoparco “Magnolie”.