Comprare casa al mare, la provincia di Imperia nella top 10 tra le zone più care d’Italia

Imperia. Vuoi comprare casa al mare in provincia di Imperia? Bene, preparati a spendere almeno 3.888 euro al metro quadrato.

Secondo una recente indagine di Immobiliare.it, che ha calcolato i prezzi medi richiesti da chi vende casa nelle località marittime, la Riviera di Ponente si classifica al numero dieci nella classifica delle zone d’Italia in cui le case al mare hanno il costo più alto. La variazione rispetto alla media nazionale è del 107%.

Se queste cifre fanno impallidire turisti e non, basta analizzare la top 3 della classifica per vedere il prezzo salire vertiginosamente: al primo posto troviamo le isole campane in cui il costo medio al metro quadro è di 6.269 euro con una variazione rispetto alla media nazionale del 234%, segue la Liguria con la Riviera di Levante con cifre che si aggirano introno ai 5.908 euro, per una variazione del 214% rispetto alla media nazionale, mentre al terzo gradino del podio si classifica la Costiera Amalfitana, con un prezzo medio di 5,391 euro e il 187% di variazione rispetto alla media nazionale.

Le bellissime Cinque Terre si attestano invece al quinto posto, con una media di 4.603 euro e una variazione rispetto alla media nazionale del 145%.