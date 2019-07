Colpo di mercato per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia: arriva Alex De Flaviis

Vallecrosia. Colpo di mercato per il neo direttore sportivo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Salvatore Cascia’, che insieme al nuovo allenatore della prima squadra Manuele Fiore, sta cercando di formare un gruppo unito, pronto ad affrontare ogni sfida che riserverà il prossimo campionato in Prima Categoria. Il primo acquisto è Alex De Flaviis.

L’attaccante, classe ’97, questa mattina ha firmato il contratto che lo legherà alla società biancorossa per la stagione 2019-2020. «Ho deciso di sposare il progetto del Don Bosco Vallecrosia Intemelia perché la società è valida e sono sicuro che ci toglieremo qualche soddisfazione – commenta Alex De Flaviis, ex giocatore della Sanstevese – Spero di dare il mio contributo alla squadra. Cercherò di fare il meglio possibile in campionato».