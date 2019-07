Cisterna di GPL messa in sicurezza, «E’ da irresponsabili e criminali collocare tali carichi a Ventimiglia»

Ventimiglia. Scrive Carlo Platano, un nostro lettore: «Dopo l’incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno del 2009, ci si è resi conto della pericolosità del trasporto su rotaia di merci pericolose ed in particolare di gas.

Il Ministero dei Trasporti introdusse la direttiva per l’adozione delle “check lists” di controllo del 06/04/2010, cui hanno fatto seguito le indicazioni di RFI per la minimizzazione dei tempi di permanenza dei treni negli scali e il divieto di sosta in linea per gli stessi convogli.

Adesso i cittadini di Ventimiglia si ritrovano, in prossimità del centro cittadino nella zona che va dal teatro romano sino al cavalcavia di San Secondo, un deposito di merci pericolose, come le cisterne di gas, che stazionano -anche nel numero di 20 e più- per giorni interi.

La recente esercitazione congiunta Pompieri e Protezione civile, nella notte tra il 21 e 22 giugno consistente in una simulazione di perdita di sostanze pericolose da un treno merci, sta a confermare l’evidente pericolosità della situazione.

Comunque sintetizzando uno scenario:

– la capacità distruttiva di 35000 litri di gas (il contenuto di una sola cisterna) è data dalla “fireball” che si verrebbe a creare vista la volatilità del carburante, “l’espansione quasi istantanea dei gas prodotti dall’esplosione genera un’ onda d’urto nel mezzo fisico in cui avviene, che in assenza di ostacoli si espande in fronti d’onda sferici centrati nel punto d’origine dell’esplosione. Se incontra ostacoli esercita su di essi una forza tanto maggiore quanto maggiore è la superficie investita e quanto più è vicina al centro dell’esplosione”

e aggiungo: la conformazione orografica del territorio in caso di esplosione spingerebbe l’onda d’urto, riflessa dalla rocca di San Secondo (a questo punto emisferica ed amplificata per il riverbero) verso il centro cittadino con conseguenze inimmaginabili… da fare dimenticare l’incidente di Viareggio.

E’ da irresponsabili e criminali, in un ambito ferroviario articolato e vasto come quello di Ventimiglia (che possiede l’immenso bacino ferroviario del Roja) collocare la zona di sosta e ispezione di tali carichi.

Il bacino del Roja è vasto, con tutte le strutture adeguate nonché vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. In caso di incidente o esplosione non sarebbero coinvolte abitazioni vista l’ampiezza della sede inoltre si avrebbe accesso illimitato alla risorsa necessaria per estinguere eventuali incendi: l’acqua del fiume.

Vi chiedo di dare visibilità a questa situazione che arreca pregiudizio alla salute pubblica (non solo nella remota possibilità di un incidente, non conoscendo la natura dei carichi chimici che stazionano) comunque non tutela gli interessi dei cittadini, scavalcando le norme del buonsenso».