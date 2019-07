Sanremo. E’ stato un successo, ieri sera in piazza, il concerto dell’italo venezuelano Juan Noguera, che ha scelto la città dei fiori, patria della canzone, per l’apertura del suo tour europeo Caracas Experience.

Ritmi e suoni del nord del sud America in una fusione di strumenti gestiti con superbia dalle mani e dalla voce di Juan. Accompagnato alla voce, per alcuni brani, da Domingo Noguera per riprendere a quattro mani e due voci i ritmi del caribe.

Applausi a scena aperta e congratulazioni all’artista da parte del folto pubblico. Le prossime serate in riviera non mancheranno di stupire per la freschezza dei suoni di un onemanband che unisce il classico all’innovazione.