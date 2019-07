Camporosso. La cucina di un appartamento al primo piano di un palazzo in via Braie ha preso fuoco a causa di un pentolino dimenticato sul fornello acceso. A soccorrere l’inquilino che si trovava nella stanza al momento in cui si sono sprigionate fiamme e fumo è stato Giacobbe Dicerto, il pizzaiolo del locale sottostante l’appartamento, volontario della Croce Verde Intemelia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno spento le fiamme e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia.

L’inquilino salvato non è grave: per lui tanto spavento e una lieve intossicazione per la quale è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.