Campionato regionale di tiro con l’arco: pioggia di titoli regionali e medaglie per gli Arcieri Imperiesi San Camillo

Imperia. Si è svolto domenica 14 luglio a San Bartolomeo al Mare il Campionato Regionale Targa per l’assegnazione del titolo regionale nelle diverse categorie e specialità.

Presenti sul campo di tiro 11 atleti imperiesi di cui 7 per arco olimpico e 4 per arco compound. Risultati ottimi come dimostrano i diversi titoli individuali conquistati: per la categoria Arco Olimpico Junior Femminile, Barbarino Gaia; Arco Olimpico Ragazzi Maschile e Femminile Lazzarini Paolo e Ghilino Alessia che hanno registrato anche il loro recordo personale a 72 frecce; Arco Compound Master Maschile Bortolossi Edis.

Medaglia d’oro, ma non titolo regionale in quanto in categoria erano presenti meno di 4 atleti, per altri 2 imperiesi: Muschietti Liza per Arco Olimpico Allieve Femminile; Massa Matteo per Arco Compound Allievi Maschile. Medaglia d’argento conquistata da Cassini Giacomo (Arco Olimpico Ragazzi Maschile), realizzando anche lui il record personale a 72 frecce.

Buoni risultati ottenuti da Dulbecco Eleonora e Cotta Arianna (Arco Olimpico Ragazzi Femminile) e Pasqualotto Vittorio e Bianciardi Renato (Arco Compound Maschile). Hanno ottenuto la medaglia d’oro per la competizione a squadre, ma non titolo regionale, come spigato prima, le Ragazze Cotta, Dulbecco e Ghilino per Arco Olimpico e i Master Bianciardi, Bortolossi e Pasqualotto per Arco Compound.

Sicuramente da menzionare, a coronamento di questa giornata, il risultato ottenuto alla fase Olimpic Round da Bortolossi Edis: dopo un serratissimo testa a testa con gli avversari ha ottenuto allo shoot off il primo posto assoluto per la categoria Arco Compound.