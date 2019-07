Calciomercato, il difensore Tommaso Corio arriva alla Dianese&Golfo 1923

Diano Marina. L’Asd Dianese & Golfo 1923 annuncia l’arrivo di Tommaso Corio per la stagione 2019-2020.

Il difensore, classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Golfodianese, ha militato poi nel Genoa, nell’Argentina in serie D e per tre annate a Imperia in Eccellenza.

Un ulteriore rinforzo per la difesa della squadra di mister Colavito. Grande soddisfazione da parte della dirigenza che dà un caloroso benvenuto a Tommaso.