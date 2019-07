Buona posizione per Tommaso Cilli e Bruno Mantero dello YC Sanremo in Portogallo

Sanremo. Programma rispettato a Vilamoura (POR) per la seconda giornata dei Mondiali 420. Con le due prove la classifica, dopo 4 regate e l’ingresso del primo scarto, vede nei 420 Open in testa i neozelandesi Menzies/McGlashan con un primo come scarto, al secondo posto Mulcahy/Van Dam (NZL) e al terzo gli spagnoli Konitzer/Rodriguez. Riccardo Sepe e Ettore Cirillo (CV 3V) occupano la 14esima posizione, Tommaso Cilli con Bruno Mantero (YC Sanremo) la 34esima, Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate) la 37esima e Jan Pernarcic con Tinej Sterni (YC Cupa/CNT Sirena) la 38esima.

Nella classifica femminile Lucille Frascari e Arianna Lanzetta (CV 3V) sono in ottava posizione. Elisabetta Fedele e Beatrice Martini (LNI Mandello del Lario) salgono in decima posizione con un primo di giornata, Carlotta e Camilla Scodnik (YC Italiano) sono 11esime e Irene Calici con Petra Gregori (SN Pietas Julia/CNT Sirena) sono 12esime. In prima posizione tra le ragazze le inglesi Keers/Chatterton seguite dalle polacche Czapska/Rajchert, e al terzo posto Heathcote/Boyle sempre per l’Inghilterra.

La classifica degli under 17 è comandata dai greci Spanakis/Michalopoulos con i francesi Delerce/Rossi e gli spagnoli Morles/Bethencourt in seconda e terza posizione. Salgono in quinta posizione Oscar Pouschè con Luca Coslovich (SN Pietas Julia) e Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia) sono in ottava posizione.