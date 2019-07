Bottiglie di plastica, carta e rifiuti abbandonati in spiaggia a Vallecrosia: il video denuncia di un lettore

Vallecrosia. Bottiglie di plastica, carta e rifiuti vari sono stati abbandonati sulla spiaggia della Città della Famiglia nel tratto vicino al fiume, di fronte alla gelateria Festival. La zona alla sera diventa una vera e propria discarica a cielo aperto.

Lo segnala un lettore che ha documentato con un video i rifiuti abbandonati, che poi, di sua spontanea volontà, ha riposto negli appositi contenitori della raccolta differenziata.

Di certo non è un biglietto da visita di cui Vallecrosia può andare fiera, soprattutto in questo periodo, visto che sia residenti che turisti giunti in città vanno in spiaggia per trascorrere le vacanze estive.