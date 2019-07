Borgomaro. Domenica 14 luglio, presso la frazione Maro Castello del Comune di Borgomaro in valle Impero, a margine del 12* raduno auto e moto d’epoca, Memorial “Beppe Simula” è stata effettuata la benedizione dei veicoli e dei conducenti degli stessi, da parte del parroco don Matteo Boschetti, assistito dal diacono Alex Dellerba.

«Quando si benedice un’automobile non si pronuncia una formula magica su di essa né si asseconda un’usanza tradizionale e priva di senso, ma si invoca il Signore perché guardi con amore le persone che ne faranno uso, le protegga nei loro viaggi e sia il loro compagno di cammino. Come dice lo stesso rituale delle benedizioni dei veicoli, coloro che si porranno alla giuda dell’auto useranno perizia e prudenza e considereranno Dio come il loro continuo compagno di viaggio» – fa sapere il parroco.

(Foto di Carenzo)