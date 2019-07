Bordighera. Un cucciolo di delfino è stato trovato spiaggiato, ieri, sul litorale tra i ‘Pennoni’ e Rattaconigli, al confine con Vallecrosia. Anche se è ancora prematuro affermare che si tratti del piccolo di stenella in difficoltà trovato tre giorni fa nei pressi del Caranca, per la biologa marina Sabina Airoldi, ricercatrice dell’istituto Tethys, ci sono buone probabilità che si tratti dello stesso cucciolo la cui carcassa non era ancora stata ritrovata.

I militari della Guardia Costiera, al comando del tenente di vascello Giorgio Domenico Coppola, hanno consegnato i resti dell’animale all’istituto zooprofilattico di Imperia che potrà dare indicazioni sulle cause del decesso.