Bordighera. Un 19enne originario di Torino, R.C., è rimasto ferito in modo serio precipitando dal quarto piano di un condominio di via Roberto dove era in vacanza con un gruppo di amici. E’ successo poco prima dell’una. Il giovane è caduto nel maldestro tentativo di riuscire a entrare nell’appartamento passando dal terrazzo, visto che per distrazione era uscito di casa lasciando le chiavi all’interno.

Invece di avvertire i vigili del fuoco, il 19enne è salito sul tetto dell’immobile e ha messo un piede su una copertura in vetro per poi saltare sul terrazzo dell’appartamento. Purtroppo però la lastra di vetro si è rotta e il ragazzo è precipitato per una decina di metri, atterrando sul pianerottolo dell’appartamento al primo piano.

A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del 118 e di un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il giovane, rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato accompagnato in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per gli accertamenti e le cure del caso.