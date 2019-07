Bordighera, spettacolo interrotto. Consigliere Pallanca replica a sindaco Ingenito: «Impari da errori di altri»

Bordighera. Alle dichiarazioni del sindaco Vittorio Ingenito, in merito all’interruzione de La Traviata ai giardini Lowe, replica il consigliere di minoranza ed ex primo cittadino Giacomo Pallanca: «Il Sindaco di Bordighera nel suo comunicato stampa odierno, cita due casi che riguardano l’amministrazione da me guidata. In particolare il villaggio di Natale del 2017 e una fiera in Corso Italia nel 2018. Per dovere di cronaca bisogna chiarire che grazie al controllo degli uffici preposti, per entrambi gli eventi, si sono evitati possibili e spiacevoli inconvenienti, come quello accaduto sabato sera ai Giardini Lowe in occasione dello spettacolo lirico La Traviata».

E ancora: «Nel Natale 2017, dopo che il bando per il villaggio di Natale aveva avuto esiti negativi, a seguito di proposta da parte di una associazione, si procedette per la realizzazione di un’area destinata a gonfiabili per bambini. Durante i controlli, prima dell’apertura degli spazi al pubblico , l’ufficio competente, rilevò la mancanza di requisiti tecnici di alcuni giochi, per questo motivo lo spazio non fu allestito. Per la fiera in Corso Italia, dopo la verifica, andata non a buon fine, del pagamento da parte del proponente della quota di dovere come previsto da regolamento, non essendovi da parte dello stesso la possibilità di procedere si dovette intervenire sospendendo la manifestazione, che era in fase di allestimento, con lo sgombero delle aree. La conclusione è semplice, seppur siano state due parentesi poco piacevoli, grazie all’azione di controllo e vigilanza preventiva si è evitato di incorrere in problemi di maggiore imbarazzo. Il nostro invito, come gruppo consiliare di Progetto Bordighera è per il futuro di attuare maggiori controlli su chi propone eventi a Bordighera. Dagli errori degli altri bisogna avere la modestia di imparare».