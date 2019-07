Bordighera. Tremila metri quadrati di macchia mediterranea sono stati bruciati dalle fiamme divampate intorno alle 15 e domate dopo oltre due ore dai vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, volontari ed elicottero antincendio ‘Eliliguria’ che ha effettuato diversi lanci d’acqua.

Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio, divampato a ridosso dell’Autofiori. Non è la prima volta che si registrano incendi a Montenero, dove il 21 agosto del 1996, persero la vita le guardie forestali Franco Jannelli, 41 anni, di Genova, e Roberto Giacchino, 31 anni, di Albissola Superiore che morirono nel tentativo di spegnere un immenso incendio che aveva devastato cento ettari di vegetazione in località Montenero.

di 16 Galleria fotografica Incendio Montenero









Vigile del fuoco si arrampica sul costone della montagna per raggiungere le fiamme