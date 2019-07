Bordighera. Un gruppo di ragazzini, sembrerebbe stranieri, ha imbrattato con scritte colorate gli scogli a ridosso della chiesetta di Sant’Ampelio. Un’area conosciuta in Italia e non solo per la sua bellezza unica, entrata a far parte dei beni tutelati dalla Soprintendenza.

A fermare i giovani sono stati alcuni passanti, che dopo averli bloccati hanno chiamato la polizia. La speranza è che le scritte realizzate possano essere facilmente cancellate. Il rischio, altrimenti, è che una delle zone più caratteristiche di Bordighera resti deturpata per mesi se non anni.