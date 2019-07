Bordighera. Nell’ambito del progetto “Teatro x Monet”, che da anni il Teatro delle 10 di Torino, grazie alla sua presidente Fulvia Roggero, cerca di portare avanti in Riviera, finalmente sabato 13 luglio prenderanno il via le passeggiate teatrali, con partenza alle 18 dall’ingresso della Villa Regina Margherita sulla via Romana a Bordighera, con durata di 1h.30 circa.

Alle 20 partirà il secondo giro. Cinque gli attori professionisti coinvolti, che interpreteranno personaggi più o meno reali. Il tono sarà leggero, ironico, coinvolgente.Ogni giro si concluderà a Bordighera Alta, dove gli amici della associazione “a pria presiuza”, saranno lieti di accogliere e rifocillare i partecipanti nei vari caffè, osterie, ristorantini e bistrot, in molti casi proponendo un piatto o un aperitivo dedicato a Monet e perché no, anzi, porgiamo omaggio anche ad Alice Hoschedé, la fedele (e un po’ gelosa) compagna che lo aspettò a Giverny con gli otto figli da accudire.

«Vi aspettiamo sabato 13 per la prima e domenica 14 luglio per la Seconda. Silvia Alborno accompagnerà gli attori e il pubblico in questo primo week-end, mentre il 20 e 21 Luglio sarà Diego Rossi, in arte Jack the Green a coniugare la sua profonda conoscenza del territorio ad un innegabile talento scenico con gli attori del Teatro delle 10 sui sentieri di Monet» – fa sapere Silvia Alborno.