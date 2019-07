Bordighera. Piovono calcinacci dal palazzo che ospita l’ufficio tecnico di Bordighera, in via Sant’Ampelio 3. A prenderli in testa, rischiando di farsi male, sono sia i dipendenti del comune che i cittadini che si recano nei vari uffici per le diverse pratiche.

Emblematico che ad avere problemi di ‘cedimento’ sia proprio lo stabile che accoglie l’ufficio dedicato a pratiche edilizie.